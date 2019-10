Ruim 9200 boetes voor bellen op de fiets

Sinds het verbod op 1 juli inging zijn er ruim 9200 boetes uitgedeeld voor bellen op de fiets. Het totaal aantal boetes voor verkeersovertredingen ging in de zomermaanden flink omlaag vergeleken met een jaar eerder. Dat meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid dinsdag.

In totaal werden tussen 1 mei en 31 augustus iets minder dan 3 miljoen boetes uitgedeeld. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er nog meer dan 3,2 miljoen. Het aantal bekeuringen voor het gebruik van de mobiele telefoon, zowel op de fiets als in de auto, verdubbelde bijna, van ruim 23.000 naar ruim 44.000.

Te hard rijden is nog steeds de meest voorkomende overtreding: bijna 2,5 miljoen van alle boetes werd daarvoor opgelegd.