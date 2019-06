In de haven van Antwerpen is vorige week 617 kilo cocaïne aangetroffen in een container met blikken tonijn. De container was aangevoerd door een schip uit Ecuador. Het Openbaar Ministerie in Vlaanderen stelt een onderzoek in.

De 538 drugspakketten werden gevonden in de Waaslandhaven, die officieel behoort tot het grondgebied van Beveren, ten westen van Antwerpen.