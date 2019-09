Ruim 500 duurzame ideeën voor kabinet

Van ketchup maken van tomatenoverschot uit Kenia tot een reisplanner voor groen reizen: staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) nam dinsdag honderden duurzame ideeën in ontvangst.

De overhandiging gebeurde op Duurzame Dinsdag, een initiatief waarbij „inspirerende en innovatieve ideeën uit de samenleving” worden verzameld. Dit jaar waren er 522 aanmeldingen. Een record, aldus de organisatie.

Ieder jaar worden de voorstellen op de eerste dinsdag van september aangeboden aan het kabinet. Staatssecretaris Van Veldhoven noemde de voorstellen in het koffertje van „voorspellende waarde.”

Inclusief bankieren

In zes categorieën werden prijzen uitgereikt. In totaal waren er achttien genomineerden. De Asito Sociale innovatieprijs ging naar GIVO, een app voor inclusief bankieren. Met de app kunnen mensen elkaar betalen met bijvoorbeeld tijd, energie of mobiliteit.

De Lidl Voedselprijs ging naar The Ketchup Project, dat samen met Keniaanse boeren strijdt tegen voedselverspilling. Leadax, een bouwtoepassing die als vervanging moet dienen voor lood, won de ING Circulair Ondernemenprijs.

Verder ging de VHG Groenprijs naar Guerrilla Gardeners, die „vechten voor gezonde buurten met meer bloemen en bijen.”

De Greenchoice Energieprijs ging naar SpeedComfort, dat met ventilatoren warmte die in radiatoren en convectoren zit versneld in een ruimte brengt. Daardoor kan de watertemperatuur in cv-installaties worden verlaagd.

Trein en bus

De Duurzame Dinsdag-prijs, een overkoepelende prijs, ging naar Green Tickets. Dat initiatief behelst een routeplanner die alle opties om te reizen in Europa makkelijk vindbaar en boekbaar moet maken. Daardoor moet het gebruik van duurzamere vervoersmiddelen als trein en bus, in plaats van reizen per vliegtuig, eenvoudiger worden.

Voor een drietal jongeren die zich inzetten voor het klimaat was er verder een Duurzaam Lintje: de Nederlandse Lilly Platt, de Belgische Anuna de Wever en de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg.

Laatstgenoemde is momenteel in de Verenigde Staten voor een klimaattop.

De Duurzame Troonrede werd uitgesproken door Louise Vet, directeur van het Nederlandse Instituut voor Ecologie (NIOO-KWAW) en verbonden aan Wageningen University.