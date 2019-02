Ruim 100 klachten bij Defensie over burnpits

Bij het ministerie van Defensie hebben zich 110 militairen gemeld die denken ziek te zijn geworden door vuilverbranding op missie in Afghanistan of zich daarover zorgen maken. Minister Ank Bijleveld beslist begin april of de meldingen vragen om onafhankelijk onderzoek, laat ze weten.

De militairen denken dat ze kanker of een andere ziekte hebben opgelopen door het gebruik van burnpits in Afghanistan. Defensie verbrandde haar afval in zulke verbrandingskuilen in de open lucht. Daarbij kwamen giftige gassen vrij.

Bijleveld sprak aanvankelijk tegen dat militairen zich bij Defensie hadden gemeld. Beklag van militairen tegen personeelsfunctionarissen bleek niet als melding opgevat. Sinds twee weken is er een meldpunt van Defensie in de lucht waar mensen met klachten kunnen aankloppen. Sindsdien liep de teller op van vier naar 110 meldingen.