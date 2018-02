Ruim 100 boerderijen onterecht geblokkeerd

Ruim honderd melkveebedrijven blijken ten onrechte geblokkeerd vanwege vermeende fraude met het veeregistratiesysteem I&R. Dat heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) zondag bekendgemaakt.

De bedrijven zijn inmiddels vrijgegeven. Ook vijftig andere boerderijen zijn gedeblokkeerd omdat de veehouders zelf de I&R-registratie kloppend hebben gemaakt. Maandag komt minister Schouten (LNV) in een brief aan de Tweede Kamer met nieuwe cijfers. Bij het sluiten van het Reformatorisch Dagblad was die brief nog niet openbaar.

LNV blokkeerde vorige week ruim 2100 boerderijen op verdenking van fraude. De ruim honderd bedrijven hadden vaarzen (jonge koeien die nog niet gekalf hebben) geïmporteerd. Het ministerie had bij het vaststellen van de vermeende onregelmatigheid echter een verkeerde leeftijdsgrens gehanteerd: 27 maanden, terwijl dat 24 maanden had moeten zijn.

Het ministerie heeft zondag nog een tweede fout erkend: 900 individuele kalveren die na 1 januari 2018 zijn geboren waren ook geblokkeerd. „Onterecht, want het fraudeonderzoek heeft betrekking op 2017”, aldus een woordvoerster maandag. De blokkade van deze dieren is ook opgeheven.

Uitvoeringsinstantie RVO.nl blijkt eenzijdig wijzigingen in de I&R-

registratie aan te brengen. Zo wordt bij een vermoeden van ”meerlingfraude” het moederdier losgekoppeld van de kalveren. De eigenaar van zo’n kalf –dat hoeft niet meer de eigenaar van de koe te zijn– wordt vervolgens geblokkeerd omdat er van het kalf geen moeder bekend is. „Een vleeskalverhouder belde ons met dit verhaal. Hij moet nu met DNA-onderzoek de afstamming van het kalf aantonen”, zei een medewerkster van dienstverlener VVB Veluwe-IJsselstreek in Nunspeet maandag.