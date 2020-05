Routinier Van Ark nieuwe zorgminister

Aan het tijdelijke ministerschap van PvdA-veteraan Van Rijn komt op 9 juli een eind. Dinsdag presenteerde de VVD zijn opvolger: Tamara van Ark, de huidige staatssecretaris van Sociale Zaken.

Voor de VVD bekleedde Van Aan al menige Haagse functie. Tel maar mee. Kamerlid en onder andere zorgwoordvoerster (sinds 2010), vicefractievoorzitter (sinds 2012), campagneleider bij de verkiezingen van 2017 en lid van het formatieteam. Ze is kortom een routinier en voor de partijtop al jaren een steunpilaar.

Haar grootste klus, de reorganisatie van de jonggehandicaptenwet Wajong, dreigde in de Tweede Kamer te stranden. De wet moest drie verschillende regelingen ineen smeden tot één, maar al snel legde de linkse oppositie het grote pijnpunt bloot: het compenseren van de Wajongers die er door de overgang op achteruit zouden gaan.

In het voorstel van Van Ark zou hun bestaande inkomen voor de duur van twee maanden zijn gegarandeerd. Links eiste twee jaar. De bewindsvrouw leek met de rug tegen de muur te staan, totdat SGP en Forum voor Democratie het compromis op tafel legden: compensatie voor één jaar. De meerderheid in de Eerste Kamer, die de wet deze week goedkeurde, was gegarandeerd.

In de Haagse wandelgangen werd geschertst dat Van Arks huidige levenspartner, oud-SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf, haar op de ontsnappingsroute op rechts had geattendeerd.

Van haar onfortuinlijke voorganger Bruno Bruins had de Kamer nog een houtskoolschets te goed over het toekomstige medisch zorglandschap. Daarvoor zal Van Ark de komende maanden in de pen moeten klimmen. Verder zal ze zeker meeschrijven aan de zorgparagraaf van het VVD-verkiezingsprogramma en mogelijk terugkeren als zorgminister in een kabinet-Rutte IV.