Rotterdamse Verkoelen wil lijsttrekker 50PLUS worden

Ellen Verkoelen, de fractievoorzitter en het enige gemeenteraadslid van 50PLUS in Rotterdam, wil lijsttrekker worden van haar partij. 50PLUS is op zoek naar een nieuwe leider omdat voormalig boegbeeld Henk Krol uit de partij is gestapt om zijn eigen partij op te richten.

Verkoelen wil naar eigen zeggen „de barricaden op” voor Nederlandse ouderen die volgens haar „telkens worden geconfronteerd met een overheid die niet om hen lijkt te geven”. Als voorbeeld noemt ze „de coronaramp in verpleeghuizen, het al twintig jaar achterblijven in koopkracht van gepensioneerden, de toenemende armoede en dakloosheid, het afbreken van sociale zekerheden zoals werk en wonen. Op zoveel terreinen zie ik een overheid die economie en winstcijfers van multinationals belangrijker vindt dan het welzijn van mens en dier.”

De drie overgebleven Tweede Kamerleden zeiden na het vertrek van Krol in senator Martin van Rooijen een goede lijsttrekker te zien. Maar, benadrukten de parlementariërs steevast, het is aan de leden om een lijsttrekker te kiezen. Van Rooijen moet zelf nog aangeven of hij inderdaad bereid is de partij aan te voeren.

Volgens de jongste peilingen zou 50PLUS ongeveer één zetel overhouden als er nu verkiezingen werden gehouden, waar de partij eerder dit jaar nog op winst stond. Belangrijke reden is het interne geruzie dat jarenlang schering en inslag was bij de ouderenpartij.