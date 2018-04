Roma-kinderen in Balkan vaker naar school

Roma-kinderen in de landen op de westelijke Balkan gaan vaker naar school. Gemiddeld ruim zeven op de tien kinderen in de leerplichtige leeftijd van 7 tot 15 volgt onderwijs, meer dan ooit. Voor meisjes zijn de cijfers lager. De kans op werkloosheid is twee keer zo groot als bij andere groepen.

Dat blijkt uit onderzoek van de Europese Commissie, de Verenigde Naties en de Wereldbank naar Roma in Albanië, Bosnië en Herzegovina, Macedonië, Montenegro, Servië en Kosovo. Het is voor het eerst in zeven jaar dat gegevens uit deze landen op een rij zijn gezet.

Roma-kinderen blijven ook op andere vlakken achter. Zo gaan ze vaker naar bed met een lege maag dan andere groepen en bezoeken ze minder snel een dokter als dat nodig is. De helft leeft in hongerige huishoudens. Ruim de helft van de Roma-bevolking in Albanië heeft thuis geen stromend water.

Slechts 1 tot 3 procent heeft voor zijn 25e een diploma in het hoger onderwijs. Tussen de 73 en 86 procent van de mannen tot 24 jaar heeft geen werk of volgt geen opleiding. Bij Roma-vrouwen in Montenegro is dit zelfs 93 procent.

Volgens de Europese Commissie zijn Roma-gemeenschappen in Europa nog altijd slachtoffer van vooroordelen, discriminatie en marginalisering. Het dagelijks EU-bestuur roept op hen gelijk te behandelen.