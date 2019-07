‘Rol gemeenten bij vieze kledingbakken’

Producenten en gemeenten moeten aan de slag om ervoor te zorgen dat ingeleverde kleding beter kan worden hergebruikt, aldus staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Milieu).

De bewindsvrouw vindt het een „slechte zaak” dat textielbakken soms zo vervuild zijn dat kledinginzamelaars er niks meer mee kunnen. De Vereniging Herwinning Textiel (VHT) sloeg maandag alarm over het feit dat huishoudelijk afval en zelfs chemische middelen steeds vaker in kledingbakken terechtkomen. Ingeleverd textiel wordt daardoor ongeschikt voor hergebruik.

Niet alleen producenten, maar vooral gemeenten moeten ervoor zorgen dat er een oplossing voor het probleem komt volgens Van Veldhoven. „Zij zijn verantwoordelijk voor de inzameling van restafval en beheren de afvalbakken. Zij zien dus ook in de praktijk wat wel en niet werkt.”

Koepelorganisatie VHT, die onder andere het Leger des Heils vertegenwoordigt, heeft Van Veldhoven om maatregelen gevraagd. Het vervuilingspercentage ligt nu tussen de 12,5 en 15 procent, vier jaar geleden was het nog 8 procent, staat in een brief aan de bewindsvrouw.

De vereniging heeft het probleem ook aangekaart bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. In veel gemeenten gaan vuilcontainers alleen open met een pasje, terwijl kledingbakken meestal open zijn. Daardoor eindigt veel huisvuil toch in de inzamelbakken.