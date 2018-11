Roken in buurt van kind taboe, stoppen vergoed

Roken is voortaan taboe op scholen, zorginstellingen, de kinderopvang, sportclubs, in speeltuinen en bij kinderboerderijen en rookruimtes bij bedrijven verdwijnen. Maar wie wil stoppen, krijgt dat vergoed, staat in een concept van het zogenoemde preventieakkoord waarover RTL Nieuws als eerste berichtte.

De afspraken zijn de uitkomst van onderhandelingen tussen staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) en een vijftigtal bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden. Ze willen met het akkoord roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik tegengaan.

De krachtigste maatregelen worden getroffen tegen roken. Dat wordt veel duurder. Sigaretten gaan in de nabije toekomst minstens 10 euro per pakje kosten. Ook e-sigaretten, met én zonder nicotine, vallen straks onder het rookverbod. Wie in de zorg werkt, mag tijdens werktijd niet meer roken en evenmin „herkenbaar zijn als roker”.

De onderhandelaars willen verder onderzoeken of drank een minimumprijs moet krijgen, om zo overmatig drinken terug te dringen. De accijnzen op alcoholhoudende dranken gaan niet meestijgen met de inflatie, zoals eerder nog is geopperd.

De partijen willen overgewicht te lijf door een lager suikergehalte in frisdrank te verplichten. In zes jaar moet dat met 30 procent omlaag. Van een suikertaks komt het niet, werd al eerder duidelijk.