Roep om mondkapjesplicht zwelt aan, maar niet in de Tweede Kamer

Burgemeesters dringen aan op het verplichten van mondkapjes, en ook de steun onder Nederlanders voor zo’n plicht neemt toe. Maar een meerderheid van de Tweede Kamer houdt het voorlopig bij een ‘dringend advies’.

Onder anderen de burgemeesters van Rotterdam, Den Haag en Eindhoven pleiten voor een nationale plicht, in plaats van het ‘verwarrende’ advies. Ook de politievakbond ziet daar wel wat in. Bijna driekwart van de Nederlanders wil ook dat het dragen van mondkapjes in publieke binnenruimtes verplicht wordt, is de uitkomst van een peiling van DVJ Insight onder duizend Nederlanders.

Dat brengt veel politieke partijen nog niet op andere gedachten. De coalitiepartijen houden vast aan het draagadvies. Vooralsnog lijken alleen de SP, GroenLinks en PvdA zich actief uit te spreken voor een verplichting.

Premier Mark Rutte kondigde het dringende advies vorige week aan tijdens een debat, na aandringen van de Tweede Kamer. Het zou een klein beetje kunnen bijdragen aan de vermindering van het besmettingsrisico, is de gedachte. Het RIVM is van meet af aan niet voor het dragen van een mondkapje, omdat het niet echt beschermt tegen het virus. Alleen medische mondkapjes doen dat, maar die zijn gereserveerd voor medewerkers in de zorgsector.

Een groot deel van de Kamer steunde dinsdag wel een motie van GroenLinks om „het dragen van mondkapjes in de binnenruimtes van commerciële en publieke gebouwen op te nemen in de coronabasisregels”. In een toelichting zegt GroenLinks dat het vooral erom gaat dat het kabinet een „steviger en eenduidig advies” meegeeft aan de bevolking. Dat gebeurt nu nog steeds te weinig, aldus een woordvoerster.

Rutte zei dinsdag overigens tegen de NOS dat een besluit over eventuele verdere coronamaatregelen op zijn vroegst volgende week worden genomen