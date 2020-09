Roep om mondkapjesplicht neemt toe in Kamer

De roep om een landelijke mondkapjesplicht neemt toe in de Tweede Kamer. Het advies van het kabinet over mondkapjes wordt als onduidelijk ervaren. Het kabinet adviseert winkeliers in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag om alleen klanten met een mondkapje toe te laten.

Volgens fractieleider Rob Jetten van regeringspartij D66 is een „eenduidige lijn” nodig als het om mondkapjes gaat. Hij kan zich voorstellen dat er een richtlijn komt om mondkapjes verplicht te stellen in openbare ruimtes waar de 1,5 meter afstand niet kan worden gehandhaafd.

Jetten was altijd terughoudend als het ging om een mondkapjesplicht. Maar als dat een nieuwe lockdown zoals in voorjaar kan voorkomen dan moet het maar gebeuren, aldus de D66’er.

Hij vindt dat er „onduidelijkheid” is ontstaan door het verschil in aanpak tussen kabinet en veiligheidsregio’s. Dat zou met een landelijke richtlijn voorkomen worden.

Het advies van het kabinet en de veiligheidsregio’s over mondkapjes verschillen van elkaar. Het kabinet beperkte het tot drie veiligheidsregio’s in de Randstad. De veiligheidsregio’s zelf voegden de regio Eindhoven nog toe. De burgemeesters van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag pleiten voor een bredere mondkapjesplicht.

Ook oppositiepartijen GroenLinks en PvdA willen dat de mondkapjesplicht landelijk wordt ingevoerd. „De mondkapjesplicht lost het probleem niet op, maar draagt wel bij aan een oplossing”, zegt Lodewijk Asscher (PvdA). „Niemand heeft de luxe nu om zaken uit te sluiten”, aldus Jesse Klaver van GroenLinks.

De linkse leiders vinden beide dat het dragen van mondkapjes niet moet worden overgelaten aan winkeliers zoals het kabinet heeft geadviseerd. Dat vindt ook Farid Azarkan van DENK. Dan krijg je verwarring, zegt hij. Het kabinet moet volgens hem vooral „helder” zijn.

Het kabinet heeft het OMT, dat adviseert bij de aanpak van de coronacrisis, gevraagd om een breder advies over mondkapjesplicht. Dat moet er volgende week zijn. Het OMT zelf is trouwens verdeeld over mondkapjes, bleek uit zijn laatste gepubliceerde advies aan het kabinet.