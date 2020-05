RIVM: Volgen viruscirculatie na versoepelen lockdown nog belangrijker

Er is een uitgebreider test- en surveillancesysteem nodig om de circulatie van het coronavirus na het versoepelen van de crisismaatregelen op een bestendig laag peil te houden.

Daarvoor waarschuwde RIVM-chef infectieziektenbestrijding Van Dissel de Tweede Kamer donderdag. Van Dissel zei dat de extra hygiënemaatregelen en de anderehalve meter afstandsregel nog tijden van kracht zullen blijven. De overige maatregelen kunnen alleen worden ingetrokken als er straks structureel nog maar mondjesmaat nieuwe infectiegevallen worden gemeld.

In een brief aan de Kamer zegt minister De Jonge (Volksgezondheid) dat de testrichtlijnen met het oog op Van Dissels waarschuwing worden verruimd. Nu komen zorgwerkers, leerkrachten en pedagogisch medewerkers van kinderopvangcentra al voor de coronatesten in aanmerking. Per 11 mei volgen de contactberoepen en per 18 mei ook mantelzorgers en vrijwilligers in de palliatieve zorg thuis, net als huishoudelijke hulpen en medewerkers op de dagbesteding.

Het criterium dat er pas wordt getest nadat iemand 24 uur symptomatische klachten ervaart, wordt bovendien losgelaten om mogelijk besmette omstanders zo snel mogelijk te kunnen opsporen. De Jonge vertrouwt erop dat het aantal testen per dag ruim „binnen de beschikbare capaciteit” blijft.

Het is verder de ambitie van het kabinet om vanaf juni alle volwassenen die klachten hebben te kunnen testen. Dat vergt een testcapaciteit van 28.000 testen per dag in juni, oplopend tot 31.000 in september. De komende herfst zal een nog grotere testcapaciteit nodig zijn, zo waarschuwt De Jonge, aangezien mensen in het najaar doorgaans meer luchtwegklachten hebben. De bewindsman wil bezien of innovatieve testmethoden daarvoor soelaas kunnen bieden, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid om het virus te kunnen meten in iemands adem.

Om nieuwe uitbraken snel op het spoor te komen, gaan de GGD’en het contactonderzoek opschalen. Anders dan voorheen pogen zij daarbij ook in kaart brengen met wie de virusdrager twee dagen voor het ontstaan van de eerste symptomatische klachten in contact is geweest. Het RIVM gaat er inmiddels namelijk vanuit dat het virus ook in de zogenaamde presymptomatische fase kan worden overgedragen.

Om de verspreiding van het virus beter te kunnen volgen, zal verder het aantal huisartsenpraktijken dat nieuwe besmettingen registreert en aanmeldt bij het landelijke kenniscentrum NIVEL worden uitgebreid.