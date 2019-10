RIVM: stikstofmodel niet geheim, wel gedegen

Het instituut dat berekent wie verantwoordelijk is voor het neerslaan van schadelijk stikstof in de natuur, fronst de wenkbrauwen over de aanzwellende kritiek. Vooral het verwijt dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn berekeningen geheim zou houden, is „wel heel bijzonder”. Iedereen is welkom om die in te zien, zegt het RIVM.

Regeringspartijen VVD en CDA klagen dat het RIVM niet open is over de gebruikte rekenmethode, die het kabinet gebruikt om te bepalen welke maatregelen nodig zijn om de stikstofneerslag tegen te gaan. Omdat het instituut concludeert dat de veehouderij voor bijna de helft verantwoordelijk is, wil het kabinet onder andere de veestapel verminderen. VVD en CDA vragen zich af of het rekenmodel wel klopt.

Het RIVM staat nog helemaal achter het „robuuste en wetenschappelijk verantwoorde” rekenmodel, laat het weten. Daarover wil het instituut ook „niet geheimzinnig” doen. Tweede Kamerleden zouden zich ten onrechte die indruk hebben gevormd. Het RIVM was bij nader inzien liever eens naar het Binnenhof gekomen om zijn werkwijze toe te lichten. „Al had dat de onvrede onder boeren niet voorkomen.” Vorige week ontving het instituut een boerenorganisatie die betoogt dat het rekenmodel niet klopt en inzage in de cijfers eiste.

Er wordt gewerkt aan een beter rekenmodel, waarin meer wordt gemeten en minder geschat. Dat zou begin volgend jaar klaar moeten zijn. Onder andere VVD, CDA en ChristenUnie dringen aan op meer meetpunten om de uitkomsten betrouwbaarder te maken.