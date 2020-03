RIVM: nog meer afstand houden kan volgende maatregel zijn

Mogelijk worden Nederlanders opgeroepen nog meer afstand van elkaar te houden en sociale contacten nog meer te mijden, zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Hoofd infectieziekten Jaap van Dissel zei woensdag in de Tweede Kamer dat het RIVM de vinger aan de knop houdt om grotere sociale distantie als nieuwe maatregel in te voeren.

Van Dissel praat Kamerleden bij over de verspreiding van het virus.

Volgens Van Dissel is de term ‘groepsimmuniteit’ meer blijven hangen na de speech van Mark Rutte dan de Nederlandse aanpak van maximale controle. Groepsimmuniteit is geen doel op zich, benadrukt Van Dissel. „Onze doelen zijn om bij de kwetsbare groepen zo weinig mogelijk sterfte te zien en tegelijkertijd de zorg te kunnen bieden” die nodig is en de capaciteit op intensivecareafdelingen „overeind te houden”.

Die infectie is er nu eenmaal, aldus Van Dissel. Maar kwetsbare groepen kan je makkelijker op veilige afstand zetten dan de rest van Nederland „waarvoor je verwacht dat de infectie niet meer is dan een ernstige griep”.

Maar ook voor heel Nederland is grotere sociale distantie een mogelijke volgende maatregel, zegt Van Dissel na vragen van PvdA-leider Lodewijk Asscher.