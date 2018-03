Rivierengebied beter beschermd bij hoogwater

Dankzij twee grootschalige waterveiligheidsprogramma’s langs de Maas en de Rijntakken is het rivierengebied beter beschermd tegen hoogwater. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft dat aan de Tweede Kamer laten weten. De twee programma’s zijn op tijd en binnen het beschikbare budget van 2,85 miljard euro gerealiseerd, staat in een evaluatie van de minister.

Aanleiding voor de ingrijpende aanpassingen was het hoge water in 1993 en 1995, toen het waterpeil in de rivieren gevaarlijk steeg en gebieden in Limburg onder water kwamen te staan. Sinds 2006 is eraan gewerkt om deze rivierenlandschappen veiliger te maken voor omwonenden. Er zijn geulen gegraven, dijken aangelegd en bruggen gebouwd. Dit gebeurde veelal in samenwerking met lokale overheden, grondeigenaren en bewoners. Het doel was niet alleen om te zorgen voor betere hoogwaterbescherming, maar ook voor een uitbreiding van de natuur en verrijking van het landschap.