Risico Hawija-aanval was bekend

Nederland had voorafgaand aan de bloedige aanval op de bommenfabriek van Islamitische Staat in het Iraakse Hawija signalen dat de explosie na het bombardement riskanter zou kunnen zijn dan in de modellen vooraf was berekend. Een vergelijking met aanvallen op soortgelijke doelwitten van IS, voorafgaand aan de aanval op 3 juni 2015, wees uit dat "de verwachte nevenschade groter zou kunnen zijn dan de CDE aangaf".

Dat staat in een intern document dat Defensie maandag openbaar heeft gemaakt en waar NRC over schrijft. De CDE is de afkorting van Collateral Damage Estimate, het computerprogramma dat van tevoren berekent of er kans is op burgerslachtoffers bij een aanval. Achteraf werd bekend dat er naar schatting zeventig burgers zijn omgekomen.

Rutte wist „vermoedelijk” van Hawija

Uit het onderzoek dat Defensie deed naar de aanval blijkt nu dat Nederland, ondanks het zorgwekkende signaal vooraf, de aanval doorzette.