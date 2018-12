Rijverbod voor doodrijden fietssters België

Een 65-jarige Nederlandse automobilist die in mei vorig jaar drie fietssters doodreed in de Vlaamse gemeente Kasterlee heeft een rijverbod opgelegd gekregen. De politierechter in Turnhout veroordeelde hem tot een rijverbod van een jaar, waarvan de helft voorwaardelijk.

Het Openbaar Ministerie had een voorwaardelijke gevangenisstraf en een rijverbod van vier jaar geëist. De advocaat van de Nederlander had betoogd dat die het bewustzijn was verloren, maar volgens de rechter was hij achter het stuur in slaap gevallen.

De drie vrouwen waren met negen vriendinnen (tussen de 65 en 76 jaar) van een fietsclub uit het nabijgelegen Retie op pad. Toen ze een weg wilden oversteken waar 90 kilometer per uur mag worden gereden, werden ze geschept door de auto.

Twee slachtoffers overleden ter plekke, een derde stierf enkele dagen later. Drie anderen raakten gewond.