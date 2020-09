Richard de Mos wil met advocaat Peter Plasman Tweede Kamer in

Richard de Mos, voormalig wethouder in Den Haag die wordt verdacht van corruptie, wil samen met zijn advocaat Peter Plasman de Tweede Kamer in. Maandag maakt De Mos meer bekend over zijn „landelijke beweging voor ombudspolitiek”, laat hij op Twitter weten.

In een interview met het AD zegt De Mos dat hij „mensen echt een stem wil geven, wil laten meebeslissen.” Ook Plasman, die eerder de partij Niet Stemmers oprichtte, vindt dat mensen „te weinig meebeslissen over grote dingen, zoals nu de coronacrisis.” Volgens De Mos gaat de partij „voorbij het traditionele links-rechts” en moet „gezond verstand zegevieren.”

De Mos wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie, schending van zijn ambtsgeheim, meineed en corruptie. Hij zou onder meer bevriende ondernemers bevoordeeld hebben. De Mos nam ontslag als wethouder en keerde later terug als fractievoorzitter van Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Volgens Plasman, die hem verdedigt in de rechtszaak, is er in het hele dossier „geen spoortje van persoonlijk voordeel te bespeuren.”