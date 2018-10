Respect en waardering voor overleden Wim Kok

Oud-PvdA-leider Wim Kok is zaterdag overleden aan de gevolgen van een hartkwaal. Hij stierf in een ziekenhuis in aanwezigheid van zijn familie. Kok was FNV-leider, vicepremier en premier en werd later benoemd tot minister van Staat. In de reacties op zijn overlijden klinkt veel waardering voor hem door. Premier Mark Rutte noemt hem de „architect van het poldermodel”. Ook het koningshuis gedenkt hem met „groot respect”.

Kok werd tachtig jaar terug geboren in Bergambacht, op 29 september. Na een opleiding aan Nyenrode belandde hij in de vakbeweging. Hij werkte voor de socialistische NVV en was van 1976 tot 1985 voorzitter van de vakcentrale FNV. In 1982 sloot hij met de werkgevers het Akkoord van Wassenaar over loonmatiging in ruil voor arbeidstijdverkorting. Dit akkoord droeg bij aan een economische wederopleving.

In 1986 volgde Kok PvdA-leider Joop den Uyl op. Hij was minister van Financiën en vicepremier in Lubbers III en premier in Paars I en II (met PvdA, VVD en D66). Onder deze kabinetten had Nederland de wind economisch sterk mee. In 2001 zorgde Kok ervoor dat de omstreden vader van prinses Máxima, Jorge Zorreguieta, niet aanwezig was bij haar huwelijk met toenmalig kroonprins Willem-Alexander.

Als PvdA-leider dirigeerde Kok zijn partij naar een gematigder koers. In 1995 noemde hij dat het „afschudden van de ideologische veren”. Kok verwierf internationaal faam als boegbeeld van de „derde weg”, die het midden zocht tussen sociaaldemocratie en liberalisme. Tot zijn bewonderaars behoorden de Amerikaanse president Bill Clinton en de Britse premier Tony Blair. De commissariaten bij bedrijven als ING en Shell die Kok na zijn politieke loopbaan vervulde, leverden hem kritiek op. Als premier had hij afgegeven op de „exhibitionistische zelfverrijking” in het bedrijfsleven.

Premier Rutte kenschetst Kok als „architect en aannemer” van het poldermodel. „Als minister van Financiën en later als premier van twee kabinetten stond Wim Kok boven de partijen. Volkomen betrouwbaar, volkomen integer en altijd gericht op een oplossing.”

Volgens PvdA-leider Lodewijk Asscher was zijn partijgenoot Kok „een toonbeeld van integriteit. Gedreven, gezagsvol, loyaal, ongelofelijk betrokken”. CDA-leider Sybrand Buma typeert Kok als „een staatsman die in staat was om sociale en politieke tegenstellingen te overbruggen”. D66-fractievoorzitter Rob Jetten ziet hem als „de man die stond voor het compromis”. PVV-leider Geert Wilders gaf geen inhoudelijke kwalificaties, maar wenst wel de familie van Kok veel sterkte toe.