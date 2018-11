Reservisten beveiligen afbouw missie F-16’s

Voor het eerst gaat een eenheid van het Korps Nationale Reserve op buitenlandse missie. De parttime-militairen van de landmacht zijn normaliter alleen actief in Nederland. Dit keer worden ze verantwoordelijk voor de bewaking van de afbouw van de F-16-missie in Jordanië. „Dat is uniek”, aldus ’s lands hoogste militair, luitenant-admiraal Rob Bauer. Hij bracht het afgelopen weekend een bezoek aan de missies in Jordanië en Afghanistan.

Aan de inzet van de vier F-16’s vanuit Jordanië tegen terreurgroep IS komt op 31 december een einde. De terugtrekking duurt ongeveer twee maanden. In die tijd worden de troepen die hiervoor verantwoordelijk zijn, beveiligd door hooguit enkele tientallen reservisten.

Als het goed werkt gaat het Korps Nationale Reserve in de toekomst vaker op buitenlandse missie, aldus Bauer. „Als de omstandigheden er naar zijn.” Hij kan daardoor militairen van de landmacht in vaste dienst vrijspelen voor andere taken. Defensie kampt met een flink personeelstekort.