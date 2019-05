Renteverhoging studieleningen aan zijden draad

Minister Van Engelshoven van Onderwijs probeert dezer dagen in de Eerste Kamer steun te verwerven voor haar plan om de rente op studieleningen te verhogen. Waarschijnlijk lukt haar dat niet.

De bewindsvrouw wil de rente op leningen voor studenten die vanaf 2020 gaan studeren in het hoger onderwijs, koppelen aan de tienjaarsrente op staatsleningen. Nu is de rente voor studieleningen gekoppeld aan de vijfjaarsrente. De afgelopen jaren lag het rentepercentage voor tienjaarsleningen bijna 0,8 procent hoger dan de vijfjaarsrente.

Volgens de minister is de verhoging nodig om het leenstelsel in de toekomst betaalbaar te houden. Ze wijst ook op overheidsfinanciën. Het kabinet wil het huishoudboekje van de staat op orde houden. De verhoging levert de schatkist 226 miljoen euro op. Als de verhoging doorgaat hebben studenten die lenen aan het eind van hun studietijd gemiddeld 5000 euro extra schuld.

Het staat zeker niet vast dat de minister voor de wet voldoende steun krijgt in de Eerste Kamer. In de Tweede Kamer stonden alleen de regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie achter het plan. Zoals bekend hebben die partijen de kleinst mogelijke meerderheid in de Tweede Kamer.

In de Eerste Kamer hebben, of beter gezegd hadden, de regeringspartijen met elkaar ook samen de kleinst mogelijke meerderheid. Enkele weken geleden zette de VVD het lid Duthler uit de fractie vanwege vermeende belangenverstrengeling. Duthler liet vorige week weten dat ze mogelijk tegen de verhoging gaat stemmen. Als alleen de regeringspartijen voorstemmen en Duthler niet, krijgt Van Engelshoven onvoldoende steun.

De bewindsvrouw kan dan alsnog een meerderheid achter zich krijgen als een of meerdere oppositiepartijen de wet steunen. GroenLinks zou daarvoor in aanmerking kunnen komen. Die steunde destijds de invoering. Maar enkele weken geleden heeft die partij de steun aan het leenstelsel opgezegd. Dat de GroenLinksfractie de renteverhoging gaat steunen, lijkt uitgesloten. Het valt niet uit te sluiten dat de meerderheid voor de wet nog kleiner wordt. D66-leden hebben de D66-senatoren op het laatste partijcongres gevraagd om tegen de renteverhoging te stemmen.

Van Engelshoven kan maandagavond en dinsdagavond een pittig debat tegemoet zien. Haar wetsvoorstel hangt aan zijden draad.