Renovatie Waalbrug bij Nijmegen veel duurder door chroom-6

De renovatie van de Waalbrug bij Nijmegen kost 25 miljoen euro meer omdat op „grote schaal” het kankerverwekkende chroom-6 is aangetroffen. Dat zit in de conserveringslaag van de staalconstructie, laat minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) weten.

De hogere kosten leiden ertoe dat de boogconstructie van de brug voorlopig niet wordt aangepakt. Die kan namelijk nog tien jaar mee en besloten is de conservering ervan met tien jaar uit te stellen. Dan is er budget, aldus de minister in een brief aan de Kamer. De kosten van de renovatie komen nu uit op 65,2 miljoen euro.