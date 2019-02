Renovatie Binnenhof nu al miljoenen duurder

De renovatie van het Binnenhof in Den Haag gaat tientallen miljoenen euro’s meer kosten dan begroot. Het Rijksvastgoedbedrijf - dat over de renovatie gaat - ligt overhoop met de Tweede Kamer over wie de rekening moet betalen.

Uit een vertrouwelijk stuk blijkt dat de Tweede Kamer ruim 72 miljoen euro kwijt is aan extra kosten door de renovatie, meldt het AD. Dat zijn kosten voor onder meer schilderwerk, nieuw tapijt, beveiliging en de verhuizing van het kinderdagverblijf van het parlement.

In de begroting van het Rijksvastgoedbedrijf is voor deze zogenoemde 'niet-huisvestingskosten' 12,5 miljoen euro uitgetrokken. Dat blijkt veel te weinig. In het stuk staat dat het Rijksvastgoedbedrijf 34 miljoen euro van de extra kosten voor zijn rekening wil nemen, terwijl de Tweede Kamer voor 38 miljoen euro zou moeten opdraaien. Het Binnenhof moet tussen 2020 en 2025 helemaal op de schop. In totaal is ruim een half miljard euro uitgetrokken voor de operatie, waarvan 20 procent is bestemd voor onvoorziene kosten.