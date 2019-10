Remkes: In stikstofproblematiek liggen zaken onnodig stil

In de stikstofproblematiek die Nederland in haar greep houdt, liggen zaken nu stil die helemaal niet stil hoeven te liggen.

Dat zei Johan Remkes, voorzitter van het Adviescollege Stikstofproblematiek, donderdag in de Tweede Kamer. Volgens hem is achterover leunen door bestuurlijk Nederland, in „een stevig aantal gevallen” niet nodig. De vergunningverlening moet daarom weer worden opgepakt, vindt hij.

Op de vraag van D66-Kamerlid Tjeerd de Groot hoeveel geld er ongeveer nodig is om de plannen van de commissie uit te voeren, zei Remkes dat er bewust voor gekozen is om geen bedrag te noemen. Hij wenste de coalitie dan ook „heel veel succes” om wel met een bedrag te komen.

Remkes zei verder dat in het tweede advies, dat in de loop van volgend jaar wordt verwacht, ook het vliegverkeer en vrachtvervoer worden meegenomen. In reactie op Roelof Bisschop (SGP) zei Remkes dat het adviescollege ook gaat kijken naar de versnippering van Natura 2000-gebieden. De commissievoorzitter spaarde de politiek niet. Volgens hem heeft die het stikstofprobleem namelijk in belangrijke mate over zichzelf afgeroepen.

Noodwet

Verder ziet Remkes niets in een noodwet. Hij noemde het een „kop in het zand steken”. De problemen zijn te groot, aldus Remkes. Het gericht uitkopen van veehouderijen zijn processen die tijd kosten, stelde hij. Hij waarschuwde ervoor dat het kabinet tijd verliest als er nu niet mee wordt begonnen.

Hij waarschuwde ook voor de tendens in de huidige discussie, waarbij „de ander het moet doen”. Iedereen heeft zijn verantwoordelijkheid, aldus Remkes. Eerder spoorde hij partijen al aan politieke geschillen aan de kant te zetten en “over de eigen schaduw heen te stappen.

De regeringscoalitie wil per natuurgebied kijken wat voor maatregelen er nodig zijn om het stikstofprobleem aan te pakken. Daarmee neemt zij de adviezen van de commissie-Remkes grotendeels over, laten Haagse bronnen aan het ANP weten. De coalitiepartijen zijn het eens en rekenen erop dat het kabinet vrijdag uitsluitsel kan geven.

De regeringspartijen overlegden op het ministerie van Landbouw over een oplossing voor de stikstofproblematiek. „We hebben gewikt en gewogen en nu mag de ministerraad morgen beslissen”, zei Klaas Dijkhoff (VVD) na afloop. Ook zijn D66-collega Rob Jetten beaamde dat „de ministerraad het morgen verder gaat afronden”.

Dijkhoff leek erop te zinspelen dat er geen algemene maatregelen komen die overal gelden, zoals een algehele verlaging van de snelheid op autowegen, maar maatwerk. „Je moet natuurlijk wel heel goed kijken wat waar helpt en welke impact iets in een bepaald gebied heeft.” Hij denkt dat er genoeg oplossingen zijn bedacht om „dingen vlot te kunnen trekken”.

Ook Jetten sloeg na afloop van het coalitie-overleg een tevreden toon aan. Hij denkt „dat we vanavond goede stappen hebben gezet”. Ook landbouwminister Carola Schouten, die het voortouw heeft in het stikstofvraagstuk, stelde vast dat er „heel hard is gewerkt en hele mooie stappen zijn gezet”.

Volgens Henk Stipdonk, directeur van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, is het niet wetenschappelijk bewezen dat langzamer rijden de stikstofuitstoot wezenlijk vermindert. Dat zegt hij in dagblad Trouw. De commissie-Remkes deed vorige week de aanbeveling om langzamer te rijden in de buurt van natuurgebieden, wat voor minder uitstoot van stikstof zou zorgen.

Weinig bekend

„Er is in de wetenschap nog heel weinig bekend over het effect van een verlaging van de snelheidslimiet op de uitstoot van stikstofoxiden door het wegverkeer”, aldus Stipdonk in de krant. Volgens de wetenschapper is er in het rapport van de commissie onder leiding van Johan Remkes ook geen wetenschappelijk bewijs voor de bewering.

Stipdonk denkt dat de stikstofuitstoot met minder dan een procent zou worden verminderd door de maximale rijsnelheid aan te passen. Toch houdt hij een slag om de arm. „We weten het niet precies. Je zou willen dat zo’n besluit wordt gebaseerd op wetenschappelijke kennis. Maar zo ver zijn we nog niet.”