Relletje bij Europese D66-fractie

Bij de delegatie van D66 in het Europees Parlement is een relletje uitgebroken. D66-Europarlementariër Matthijs van Miltenburg heeft forse kritiek op lijsttrekker Sophie in ’t Veld omdat zij uit „rancune” niet verder met hem zou willen.

Van Miltenburg ontdekte zondag dat hij geen plek heeft op de conceptkandidatenlijst voor de Europese verkiezingen van mei. Bij de lijsttrekkersstrijd had hij eerder de kant gekozen van Marietje Schaake, die het in september aflegde tegen In ’t Veld.

„De lijsttrekker wil niet verder met mij”, zegt Van Miltenburg. „Het is betreurenswaardig dat de lijsttrekker niet in staat is om zich verbindend op te stellen en dat zij geen tegenspraak duldt.” De D66-politicus (46) trekt zijn kandidatuur in. „De komende maanden wil ik echter recht blijven doen aan de 16.698 stemmers die mij in 2014 hun vertrouwen hebben gegeven.”

„We begrijpen dat hij teleurgesteld is”, reageerde een woordvoerster van het landelijk partijbestuur desgevraagd. Zij wil geen commentaar geven op de aantijgingen. De kandidatenlijst en de verantwoording daarvan volgt vrijdag.

In ’t Veld was niet direct bereikbaar voor een reactie.