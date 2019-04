Rekenschap minister over falen rond Michael P.

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) wacht een zwaar debat. De dood van Anne Faber vorig jaar schokte het land, en afgelopen week bleek dat die de uitkomst was van een opeenstapeling aan fouten en tekortkomingen in de forensische zorg. De Tweede Kamer reageerde geschokt en verwacht woensdag tekst en uitleg van de minister.

Bij de overplaatsing van verdachte Michael P. van de gevangenis naar een forensische kliniek begon het drama eigenlijk. Informatie over zijn zedenverleden werd niet aan de kliniek overgedragen, omdat hij dat niet wilde. Daarom wist men daar niet dat P. eerder was veroordeeld voor de gewelddadige verkrachting van twee tienermeisjes. Het was tijdens een verlof uit deze kliniek dat P. Faber zou hebben vermoord. P. werd eerder veroordeeld, het hoger beroep dat hij aanspande loopt nog.

Dekker kondigde afgelopen week al een aantal maatregelen aan om herhaling te voorkomen. Zo zijn van een twintigtal gevangenen verlofregelingen ingetrokken of opgeschort. Maar de Kamer zit nog met veel vragen.

CDA’er Madeleine van Toorenburg is blij dat Dekker direct stappen heeft aangekondigd, maar benadrukt dat er dan op de invoering van deze maatregelen wel strak moet worden toegezien. Volgens VVD’er Jeroen van Wijngaarden zou de sector gebaat zijn bij wat meer wantrouwen richting de gedetineerden. „Want sommigen zijn niet alleen gevaarlijk, maar ook nog eens doortrapt.”

Michiel van Nispen (SP) vraagt zich af of de kwetsbaarheden in het systeem deels zijn ontstaan door bezuinigingen op de forensische zorg. Ook Kathalijne Buitenweg van GroenLinks wil weten in hoeverre geldgebrek een probleem is in de keten. PvdA’er Attje Kuiken wil van Dekker onder andere meer informatie over de personen van wie verloven nu zijn ingetrokken.

Of Dekkers toekomst als minister in de waagschaal ligt, is een vraag die de meeste Kamerleden dinsdag nog uit de weg gingen. Ze zeggen dat dat voor hen niet aan de orde is, of dat ze hun oordeel laten afhangen van het debat.