Rekenkamer tikt Financiën op de vingers

De financiële waakhond van Nederland tikt het ministerie van Financiën op de vingers. De Algemene Rekenkamer, die de uitgaven van de rijksoverheid controleert, vindt dat de minister gaten laat vallen als toezichthouder van De Nederlandsche Bank (DNB).

De rekenkamer vindt dat de minister tussen 2011 en 2016 „beperkt en weinig proactief” zijn rol invulde als toezichthouder van DNB. Het gaat om Jan Kees de Jager (CDA) en vanaf 2012 Jeroen Dijsselbloem (PvdA).

Financiën vertrouwt erop dat DNB de minister in geval van crisis op tijd en volledig informeert. Maar het is onduidelijk welke informatie op welk moment wordt gewisseld en welke afspraken worden gemaakt omdat er geen verslagen van zijn, laakt de rekenkamer. DNB en het ministerie hebben hierover wel een overeenkomst getekend, maar die stamt uit 2007. Dat is een jaar voordat de kredietcrisis uitbrak. De Algemene Rekenkamer vindt dan ook dat deze overeenkomst moet worden geactualiseerd en concreter moet worden.