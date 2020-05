Rekenkamer: fiscus blijft zorgenkindje maar is op goede weg

De Belastingdienst is op de goede weg met het oplossen van de vele problemen uit het verleden. De fiscus heeft minder last van verouderde IT-systemen en lijkt „meer grip” te hebben. Maar de situatie blijft desondanks „zorgelijk”, zegt president Arno Visser van de Algemene Rekenkamer.

De fiscus grossiert bij het jaarlijkse verantwoordingsonderzoek door de Rekenkamer al jaren in onvolkomenheden bij de bedrijfsvoering. Maar in 2019 deed de dienst het „beter dan in de jaren daarvoor”, zegt Visser. Hoewel de affaire rond de kinderopvangtoeslag grotendeels het beeld van de Belastingdienst bepaalde, merkt de Rekenkamer op dat de uitvoering van de toeslagen maar een beperkt deel is van het takenpakket van de fiscus.

Bij de Belastingdienst zijn „forse inspanningen gedaan die nu tot resultaat leiden”, aldus Visser. „De situatie is nog wel zorgelijk, maar de trend is wel de goede kant op.” De fiscus viel vorig jaar nog onder verantwoordelijkheid van staatssecretaris Menno Snel, die in december het veld moest ruimen wegens de toeslagenaffaire. Hij werd opgevolgd door Hans Vijlbrief en Alexandra van Huffelen.