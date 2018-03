Rekenkamer EU duikt op hulpgeld Turkije

De Europese Rekenkamer gaat onderzoeken of het geld dat de EU uitgeeft aan hulp voor (Syrische) vluchtelingen in Turkije wel effectief wordt besteed. De controleurs kijken onder meer of wel goed wordt bijgehouden waar het geld terechtkomt. Het rapport moet eind dit jaar klaar zijn.

De EU stelde twee jaar geleden 3 miljard euro beschikbaar voor het programma. Ruim 1,85 miljard euro is uitgekeerd, onder meer voor onderwijs aan een half miljoen kinderen en humanitaire hulp aan 1,2 miljoen vluchtelingen. Voor de rest van het geld zijn al contracten met hulporganisaties gesloten.

Van de 3 miljard werd 1 miljard betaald uit het EU-budget. De rest was via een verdeelsleutel voor rekening van de lidstaten. Voor de komende twee jaar is opnieuw 3 miljard toegezegd, maar een groep lidstaten waaronder Nederland wil dat het hele bedrag nu uit het EU-budget komt.

Omdat Turkije een kandidaat-lidstaat is, krijgt het ook toetredingssteun van de EU om zijn wetten aan Europa aan te passen. Tussen 2007 en 2021 gaat het om meer dan 9 miljard euro. De Rekenkamer oordeelde onlangs dat dat maar een beperkt effect heeft gehad. Veel meer aandacht had moeten worden besteed aan „essentiële hervormingen” op het vlak van de rechtsstaat.