Reiziger krijgt minder last van werk aan spoor

De komende jaren wordt de hinder die treinreizigers ondervinden van werkzaamheden aan het spoor minder. Ook kan er „fors” bespaard worden op werk aan het spoor. Dat is het resultaat van overleg tussen staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur) met de spoorsector.

Door werkzaamheden langer vooruit te plannen, technische innovaties en de veiligheidsregels anders toe te passen moet dit worden bereikt, schrijft de bewindsvrouw vrijdag aan de Tweede Kamer. Ze heeft hierover afspraken gemaakt met ProRail, aannemers, decentrale overheden zoals provincies en reizigersorganisaties.

Op beheer en onderhoud van het spoor dreigt ProRail de komende jaren een tekort van 475 miljoen euro te krijgen. Hoe groot de besparingen door de nieuwe manier van werken worden, is nog niet bekend. Wel levert een andere manier van spoorstaven slijpen vanaf 2019 al een besparing van 35 miljoen op.

Verder gaat spoorbeheerder ProRail niet meer drie jaar vooruit plannen maar vijf tot tien jaar. Hierdoor kunnen ondernemers, NS en spoorvervoerders beter inspelen op de werkzaamheden. Ook blijkt uit onderzoek dat veiligheidsregels kunnen worden aangepast, waardoor op delen van het spoor toch treinen kunnen blijven rijden als er gewerkt wordt.

„Minder hinder, lagere kosten, maar nog altijd een goed en betrouwbaar spoor. Samen met alle betrokken partijen zijn we het nu eens over een nieuwe manier van werken aan het spoor”, aldus Dijksma. Reizigersorganisatie Rover is tevreden met het rapport. Wel vraagt de organisatie nog „om een norm die grenzen stelt aan de hoeveelheid hinder die reizigers mogen ondervinden”.