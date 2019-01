Reiziger kan met mobiel overlast in trein melden

De NS gaat in het zuiden van het land een proef doen met (anoniem) melden van overlast zoals vernielingen in de trein. Dat kan dan via een app of sms, schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) aan de Tweede Kamer. De proef begint in het voorjaar.

De melding komt binnen bij de meldkamer van de NS. Die kan dan voor hulp zorgen. Bij ernstige incidenten moeten reizigers 112 blijven bellen. Als de proef slaagt komt er een vervolg. In België en Engeland kunnen treinreizigers al overlast via sms melden. In Nederland kan het het ook al in een aantal bioscopen.

De afgelopen jaren zijn na een aantal incidenten een reeks maatregelen genomen om de sociale veiligheid in de trein en op stations te verbeteren. Het heeft ertoe geleid dat het zwartrijden is afgenomen en de agressie is gedaald.

„Ik wil dat reizigers zich veilig voelen in de trein, ook laat in de avond of in een lege coupé”, aldus Van Veldhoven. NS kan het volgens haar echter niet alles voorkomen. „Dan kan het best fijn zijn als je NS met dit Treinalert een seintje kunt geven, bijvoorbeeld als je ziet dat een dronken reiziger mensen lastig valt of meubilair wordt vernield.”