Reisdrempels voor Surinamers blijven

Surinamers hoeven er niet op te rekenen dat ze binnenkort gemakkelijker naar Nederland kunnen reizen. De Europese Commissie zal voorlopig geen voorstel doen om de visumplicht voor Surinamers te versoepelen.

De Surinaamse gemeenschap in Nederland en hun familie en vrienden overzee willen gemakkelijker tussen Suriname en Nederland kunnen reizen. Zij vinden het vreemd dat voor bijvoorbeeld Venezolanen geen visumplicht geldt, maar voor hen wel. Bovendien moeten ze voor het aanvragen van een visum minstens 60 euro op tafel leggen.

Nederland heeft de Europese Commissie tevergeefs om soepeler regels gevraagd, schrijft minister Halbe Zijlstra van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. De commissie heeft volgens hem laten weten niet bereid te zijn om in haar huidige termijn, die loopt tot november 2019, nieuwe voorstellen te doen voor visumliberalisering. Een commissiewoordvoerder kon daar niet direct een toelichting op geven.

De Kamer had er bij Zijlstra’s voorganger Bert Koenders op aangedrongen in Brussel een goed woordje voor Suriname te doen. Koenders zei toen al dat daarvoor ook Suriname zelf in actie moet komen.