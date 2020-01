Reisadvies Iran aangepast, alle reizen geschrapt

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Iran aangepast. „De veiligheidssituatie is onvoorspelbaar. Bent u in Iran? Bedenk dan of uw verblijf echt noodzakelijk is”, aldus het ministerie. De aanpassing betekent dat alle geplande reizen naar Iran worden geschrapt, laat de brancheorganisatie in de reiswereld ANVR weten. Mensen moeten contact opnemen met hun reisbureau en krijgen dan hun geld terug.

Het grootste deel van Iran is nu oranje gekleurd op een kaart van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie raadt aan „alleen noodzakelijke reizen” uit te voeren. Eerder was het gebied geel (”let op, veiligheidsrisico’s”).

Voor de delen van Iran die grenzen aan Irak, Afghanistan en Pakistan gold al een negatief reisadvies. Dat blijft van kracht.