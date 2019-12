Regeringsvorming België opnieuw in impasse

De vorming van een federale regering in België is opnieuw in een impasse geraakt. Regeringsinformateur Paul Magnette heeft koning Filip gevraagd hem van zijn opdracht te ontheffen. De koning houdt zijn beslissing in beraad en begint met consultaties, aldus een mededeling van het paleis nadat Magnette zijn eindverslag was komen aanbieden.

Sinds de verkiezingen van eind mei wil de vorming van een federale regering niet vlotten. De Waalse socialist Magnette was begin vorige maand als informateur aangesteld nadat eerder twee zogenoemde preformateurs de handdoek in de ring hadden gegooid. Zij zagen geen basis voor een regering met de Vlaams-nationalistische N-VA en de Waalse Parti Socialiste (PS), de grootste partijen in hun landsdelen. Magnette onderzocht een mogelijke regering zonder N-VA.

Belgische media speculeren dat de koning nu aan N-VA-leider Bart de Wever zal vragen een poging te wagen.