Regeringsvorming België gaat nieuwe fase in

Pogingen een Belgische regering te vormen gaan ruim vier maanden na de verkiezingen een nieuwe fase in. De twee informateurs die sinds eind mei de mogelijkheden verkenden hebben maandag hun eindverslag aangeboden aan koning Filip. Hoe het verder moet is echter onduidelijk. Het staatshoofd „houdt zijn beslissing in beraad wat betreft het verdere verloop van de regeringsformatie”, laat het koninklijk paleis weten.

De verwachting was dat de koning twee politici van de Vlaams-nationalistische N-VA en de Parti Socialiste opdracht zou geven werk te maken van een federale regering nu alle gewesten een regering hebben. De partijprogramma’s van deze twee partijen, de grootste in respectievelijk Vlaanderen en Wallonië, liggen echter ver uiteen. De informateurs - de sociaaldemocratische minister van staat Johan Vande Lanotte en de liberale vicepremier Didier Reynders - hadden de opdracht gekregen een aantal punten van overeenstemming op te sommen.