Regeringspartijen D66 en CU willen excuses voor slavernijverleden

Regeringspartijen D66 en ChristenUnie vinden dat het kabinet excuses moet aanbieden voor het slavernijverleden. Met dat pleidooi komen ze op de dag dat de afschaffing van de slavernij wordt herdacht. Eerder pleitte GroenLinks ook al voor excuses.

„Uitingen van spijt, berouw en schaamte zijn op zijn plaats. Maar daarmee nemen we nog geen historische verantwoordelijkheid voor onze geschiedenis. Dat kan alleen als we het leed erkennen van veel mensen en onze excuses aanbieden voor ons eigen handelen”, aldus Rob Jetten van D66.

Volgens Gert-Jan Segers van de ChristenUnie moeten we „ons als gehele samenleving verzoenen met een verleden waarin onmenselijk leed is aangedaan, dat tot op de dag van vandaag doorwerkt. Het is daarom belangrijk de rol van Nederland in het slavernijverleden te beschrijven, te erkennen en daar dan ook excuses voor aan te bieden.”

Het kabinet heeft al een commissie aan het werk gezet die het maatschappelijk debat over het slavernijverleden op gang moet brengen.