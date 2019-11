Regeringsinformateur België krijgt meer tijd

De Belgische koning Filip heeft zijn opdracht aan regeringsinformateur Paul Magnette voor de tweede keer verlengd. De Waalse socialist komt op 9 december opnieuw op audiëntie om verslag uit te brengen van zijn vorderingen, aldus een mededeling van het paleis nadat Magnette de vorst over de stand van zaken had bijgepraat.

Sinds zijn aanstelling als informateur begin deze maand probeert Magnette de patstelling rond de regeringsvorming in België te doorbreken. Een federale regering is sinds de verkiezingen van eind mei nog altijd niet in zicht. Twee zogenoemde ‘preformateurs’ gooiden eerder de handdoek in de ring omdat er volgens hen geen basis is voor een regering met de Vlaams-nationalistische N-VA en de Waalse Parti Socialiste (PS), de grootste partijen in hun landsdelen.

Magnette sprak de afgelopen weken met hoofdrolspelers van tien politieke partijen. Hij zoekt naar eigen zeggen overeenstemming over een aantal prioriteiten, zoals het klimaat, armoedebestrijding, werkgelegenheid, veiligheid, migratie en modernisering van de staat en kijkt dan naar welke partijen daaraan willen meewerken en een regering willen vormen.