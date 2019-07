Regeling claims executies Indië verlengd

Weduwen van slachtoffers van standrechtelijke executies in voormalig Nederlands-Indië kunnen langer een claim indienen bij de Nederlandse Staat. De regeling zou in september aflopen, maar is nog eens met twee jaar verlengd.

Dat hebben ministers Stef Blok (Buitenlandse Zaken) en Ank Bijleveld (Defensie) aan de Tweede Kamer laten weten. De SP en GroenLinks hadden om verlenging gevraagd. Er zijn, sinds de regeling er in 2013 kwam, in totaal zestig claims binnengekomen. Daarvan zijn er negentien gehonoreerd.

Ook kinderen van slachtoffers willen een vergoeding. Daarover loopt nog een rechtszaak. In die zaak wordt op 1 oktober uitspraak gedaan.