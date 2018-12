Regelen ID makkelijker voor Nederlandse expat

Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat het makkelijker maken voor Nederlanders in het buitenland om een paspoort aan te vragen. Daarvoor worden onder meer mobiele teams ingezet en komen er meer paspoortbalies in het buitenland.

Eerder dit jaar kwam uit een enquête van belangenorganisatie NIHB (Nederlanders In Het Buitenland) naar voren dat een kwart van haar leden het vliegtuig moest nemen om een nieuw paspoort aan te vragen. Daaraan zijn soms hoge kosten verbonden.

Door bezuinigingen in het afgelopen decennium op het consulaire netwerk kan er op veel minder plaatsen een nieuw reisdocument worden aangevraagd. Ongeveer een miljoen Nederlanders wonen in het buitenland. Vorig jaar gaven ambassades en consulaten 130.000 paspoorten uit.

De mobiele teams gaan volgend jaar met een vingerafdrukapparaat vanuit ambassades of ministeries langs op locatie om mensen de kans te geven om dicht bij huis een paspoort aan te vragen. Verder komen er in samenwerking met gespecialiseerde bedrijven extra paspoortbalies in het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië, de Verenigde Staten en Spanje.

Minister Stef Blok presenteerde vrijdag zijn nieuwe plannen voor de uitbreiding en modernisering van de consulaire dienstverlening. Hij benadrukt daarin ook dat Nederlanders op reis hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. Het ministerie pleit voor realistische verwachtingen.

Veel Nederlanders gaan niet goed voorbereid op reis, bleek eerder dit jaar uit onderzoek in opdracht van het ministerie. „Je bent zelf verantwoordelijk voor je gedrag, ook in het buitenland. Als je de wetten en regels in een ander land niet respecteert, kun je verwachten dat dat voor jou consequenties heeft”, aldus Blok.