Regeert coronavirus op Prinsjesdag?

Prinsjesdag 2020 wijkt qua vorm en inhoud af van vorige jaren. Het coronavirus regeert. Of toch niet?

Geen publiek bij Prinsjesdag. Geen rijtoer door Den Haag. Geen militair vertoon langs de route. Geen saluutschoten van kanonnen op het Malieveld. Geen balkonscène bij Paleis Noordeinde.

En koning Willem-Alexander leest de troonrede niet voor in de Ridderzaal op het Binnenhof, maar in de Grote Kerk in de Haagse binnenstad. De koning en zijn gevolg reizen dit jaar per auto.

De aanwezigen in de Grote Kerk roepen na de troonrede en het ”Leve de Koning” door voorzitter Bruijn, ook geen driewerf ”Hoera”. Spreekkoren zijn verboden, ook voor politici.

Het programma van de derde dinsdag in september ziet er dit jaar heel anders uit dan in vorige jaren. Dat komt door de maatregelen die de overheid neemt om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De gemeente Den Haag verzoekt mensen dringend om dinsdag niet naar de Hofstad te komen. De gemeente vraagt de ceremonie via televisie of via internet te volgen.

Geen hoedje

In de Grote Kerk zijn maximaal 270 gasten welkom. Ze zitten op 1,5 meter afstand van elkaar. Op de gastenlijst staan alleen de 16 ministers van het kabinet, 75 leden van de Eerste Kamer en 150 Tweede Kamerleden. Staatssecretarissen zijn niet welkom, net als de partners en andere gasten die Kamerleden normaal gesproken meenemen. Ook diplomaten, burgemeesters, topambtenaren, ambassadeurs en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties moeten de troonrede dit jaar thuis volgen.

Wel hebben 10 burgers een toegangskaart gekregen. Normaal gesproken kunnen 25 van hen rekenen op een uitnodiging. Zo’n 10 tot 15 VVD’ers laten het afweten, uit vrees dat de afstandsregels anders niet gehouden kunnen worden. Ook leden van andere partijen laten om uiteenlopende redenen verstek gaan. Dertig van de 225 Eerste en Tweede Kamerleden hebben zich afgemeld. Verschillende dames gaan dit jaar ook zonder hoedje.

Koolstofdioxidebelasting

Niet alleen qua vorm bepaalt het coronavirus Prinsjesdag, ook qua inhoud van de plannen lijkt het virus te regeren. Minister Hoekstra van Financiën stelde eind vorige week weliswaar dat de Rijksbegroting meer is dan een antwoord op de crisis. Dat zal waar zijn. Deze dagen lekte uit dat er een koolstofdioxidebelasting komt voor bedrijven. Maar toch bepaalt corona de koers.

De Macro-Economische Verkenningen (MEV) en de Miljoenennota zijn meer dan ooit met onzekerheid omgeven. De rekenmeesters van het Rijk gaan volgens uitgelekte berichten voor 2021 uit van een economische groei van 3,5 procent. Maar niemand kan daar een zinnige voorspelling over doen.

Gods megafoon

Regeert dan toch het coronavirus ons land? „Ja”, zegt SGP-Eerste Kamerlid Diederik van Dijk. Hij zou maandag spreken tijdens de residentiepauzedienst in de Waalse Kerk, vlakbij Paleis Noordeinde. Maar die bijeenkomst is vanwege het coronavirus ook afgelast. Van Dijk: „Ons bestaan wordt beheerst door ziekte, gebrokenheid en dood. De wereld ligt in het boze sinds wij kozen vóór de duivel en tégen God. Pandemieën en ander leed zijn de bittere gevolgen.”

Maar dat is volgens de senator niet het enige: „Christus regeert, al is het onder de schijn van het tegendeel. De coronacrisis wordt aangeduid als behorend bij de weeën van de eindtijd. Ik zou het accent iets anders willen leggen. Epidemieën, natuurrampen en oorlogen zijn er alle eeuwen geweest. Hoe paradoxaal ook, daarin zit iets genadigs. God plaatst blijkbaar Zijn voetstappen in elke tijd zodat iedereen ze kan horen. Zó mogen we zelfs het vreselijke coronavirus als Zijn roepstem zien. Als Gods megafoon voor een dove wereld.”