Referendum mocht afgeschaft zonder referendum

Het kabinet mocht het raadgevend referendum afschaffen zonder dat de kiezer de mogelijkheid kreeg een oordeel te geven over die afschaffing. Verantwoordelijk minister Kajsa Ollongren hoeft zich niet meer over de mogelijkheid van zo’n referendum over het referendum uit te spreken, vindt de Raad van State.

De Raad van State boog zich over een verzoek van de Stichting Meer Democratie, die wil dat Ollongren alsnog besluit over een referendum-referendum. De hoogste bestuursrechter wijst erop dat de wet waarmee het referendum is ingetrokken, de referendumwet onmiddellijk ‘overschrijft’.