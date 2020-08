RedTeam: beleid corona moet minder tegenstrijdig

De overheid moet een duidelijke coronastrategie delen en het beleid logischer en minder tegenstrijdig maken. Dat zeggen epidemioloog Arnold Bosman en verpleegkundig specialist Nienke Ipenburg, leden van het zogeheten ‘RedTeam’, tijdens een door de linkse oppositie ingelaste hoorzitting in de Tweede Kamer.

Volgens Bosman neemt de motivatie onder mensen om zich te laten testen snel af, onder andere door „inconsistente communicatie” van het kabinet en „gekissebis” over de juiste aanpak van de coronacrisis. Onder meer de communicatie over mondkapjes, die in het vliegtuig en het ov verplicht zijn maar verder worden afgeraden, gaf een verwarrend signaal naar de burger, vindt het RedTeam.

Daarnaast is het volgens het team belangrijk burgers actiever te benaderen en het vertrouwen in het advies van de overheid en de wetenschap te herstellen. Ipenburg noemt het „bittere noodzaak” om mensen te doordringen van het belang van testen en quarantaine, en hen in dat laatste goed te begeleiden. „We moeten terug naar de burger om het besef te creëren hoe belangrijk testen en quarantaine is.” Dinsdag maakte zorgminister Hugo de Jonge bekend dat mensen die naar voren komen tijdens het bron- en contactonderzoek verplicht twee weken in quarantaine moeten.

Het RedTeam bestaat uit experts, met onder meer ervaring in de epidemiologie en gezondheidseconomie, die het kabinet actief van „georganiseerde tegenspraak voorziet, om de kans op tunnelvisie en groepsdenken te verkleinen”, aldus Bosman. De naam is afkomstig uit het bedrijfsleven, waar deze methode vaker wordt toegepast. Het team stuurde maandag een brandbrief naar het kabinet, waarin het opriep tot actie.