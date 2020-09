Red Team uit forse kritiek op corona-aanpak kabinet

Het maatregelenpakket dat het kabinet maandagavond presenteerde om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, schiet tekort.

Dat stelden twee woordvoerders van het zogenaamde Red Team, een onafhankelijke denktank die los staat van het Outbreak Management Team, woensdag in de Tweede Kamer. Het is volgens deze experts een illusie dat de ingrepen na drie weken al genoeg resultaat laten zien.

De scherpste kritiek van het Red Team is dat het kabinet eind juli, begin augustus naliet om structureel lokaal of regionaal in te grijpen bij het overschrijden van kritieke signaalwaarden. Her en der was er wel actie, bijvoorbeeld na virusuitbraken in Goes en Hillegom, maar volgens de groep had er eind juli ook in Amsterdam ingegrepen moeten worden.

Nu zouden er eerst strengere maatregelen nodig zijn om de zaak weer onder controle te krijgen. Daarna moeten de GGD’s volgens het Red Team veel alerter zijn op uitbraken op scholen, verpleeghuizen en ziekenhuizen. Als daar besmettingen worden geconstateerd moet er meteen worden gescreend wie er besmet zijn zonder de kenmerkende symptomen van het virus te hebben. Die groep kan dan meteen in quarantaine worden geplaatst.

Volgens het Red Team moet het kabinet nu snel werk maken van een escalatieladder, waarin staat bij welke besmettingsgraad er wordt ingegrepen en hoe. Overigens opperden diverse leden van het OMT maandag ook al dat het kabinet een avondklok had moeten instellen voor grote steden in besmettingsgebieden. Het dringend advies om een mondkapje te dragen, had volgens hen gericht moeten zijn op heel Nederland.