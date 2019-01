Recordaantal migranten opgepakt bij Zeebrugge

In de provincie West-Vlaanderen zijn vorig jaar 7020 migranten aangehouden. Dat is een record, meldt de gouverneur van de provincie, Carl Decaluwé. Het gaat voornamelijk om mensen die via België naar Engeland hoopten te komen. Het merendeel werd aangetroffen in en rond de haven van Zeebrugge.

In 2017 werden 4550 van deze zogenoemde transmigranten in de kraag gevat en in 2016 waren het er 6702. Decaluwé wil dat de federale regering met spoed maatregelen neemt tegen de illegalen. Hij vraagt extra middelen en wil dat de gesprekken met Londen opnieuw worden opgestart om samen te proberen het probleem in te dammen.