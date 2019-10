Recordaantal Britten wordt Belg

Steeds meer Britten worden Belg in aanloop naar de aangekondigde brexit. In juli kregen 272 Britten de Belgische nationaliteit, ongeveer honderd meer dan in juni, dat ook al een recordmaand was.

In de eerste zeven maanden van dit jaar werden 1045 Britten Belg, 88 procent meer dan in die periode vorig jaar, blijkt uit gegevens van het Belgische statistiekbureau Statbel.

Sinds de Britten in het referendum in juni 2016 voor een vertrek uit de EU stemden, verwierven 3902 Britten de Belgische nationaliteit. Dat is drie keer meer dan in de tien jaar voorafgaand aan de volksraadpleging.

In Nederland dienden in de eerste zes maanden van dit jaar 180 Britten een naturalisatieverzoek in, bleek in augustus. Dat was ongeveer twee keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. Hoeveel Britten Nederlander zijn geworden kon het ministerie van Justitie niet vertellen.