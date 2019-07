Record van boven 40 graden gemeten in België

De temperatuur in België blijkt woensdag al boven de 40 graden te zijn gestegen. In de plaats Angleur in de provincie Luik is 40,2 graden gemeten, maakt David Dehenauw, hoofd van het departement voorspellingen van het Belgische weerinstituut KMI, bekend. „Na validatie van de waarnemingen van de klimatologische stations van het KMI: hoogste temperatuur van 24 juli en nieuw nationaal record in Angleur met 40,2 graden”, twittert de nationale weerman Dehenauw.

Woensdag maakte het KMI eerst bekend dat het hitterecord was gebroken nadat 38,9 graden was gemeten in het dorp Kleine Brogel in Belgisch Limburg, en later dat de temperatuur daar was opgelopen tot 39,9 graden.

Er is wel enige verwarring over de Belgische hitterecords. Het officiële nationale hitterecord staat op 36,6 graden, gemeten in Ukkel in 1947. Daar staat het hoofdkantoor van het meteorologische instituut. Volgens Dehenauw worden de temperaturen tegenwoordig op een andere manier geregistreerd, aan de hand van een gesloten thermometerhut in plaats van een open hut. Op deze nieuwe wijze werd in 2015 38,8 graden gemeten, tot woensdag de hoogste temperatuur.