‘Rechtsstaat niet op spel door vertrek Weski’

Dat advocaat Inez Weski de verdediging van crimineel kopstuk Ridouan Taghi neerlegt, betekent niet onmiddellijk dat de rechtsstaat in het geding is. Zo’n conclusie is „veel te voorbarig”, vindt minister Sander Dekker (Rechtsbescherming). „Het gebeurt wel vaker dat een advocaat haar werk neerlegt.”

Weski wil Taghi niet langer bijstaan omdat die volgens haar geen eerlijk proces krijgt. De advocate stelt dat haar het werken onmogelijk wordt gemaakt en dat haar cliënt in de media al is schuldig bevonden.

De rechter moet beslissen of Weski’s klacht gegrond is, zegt Dekker. „Ik kan heel moeilijk beoordelen of zij een terecht punt heeft.” Maar hij en zijn collega-justitieminister Ferd Grapperhaus onderstrepen dat ze alle vertrouwen hebben in de rechtsgang. Dekker vreest evenmin dat Taghi en verdachten in een soortgelijk schuitje geen advocaat meer kunnen vinden.