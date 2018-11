Rechtspraak minder afgerekend op productie

Rechtbanken worden voor hun financiering minder afhankelijk van het aantal rechtszaken dat ze behandelen. Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) wil geld voor bijvoorbeeld innovatie voortaan afzonderlijk toekennen.

De rechtspraak krijgt nu bijna helemaal per rechtszaak betaald. Omdat het aantal zaken al jaren terugloopt, krijgen ze jaar op jaar ook minder betaald. Dat brengt veel rechtbanken naar eigen zeggen in moeilijkheden, omdat ze niet zomaar in een goedkoper gebouw kunnen trekken of personeel kunnen ontslaan. En voor de noodzakelijke innovatie in de rechtspraak blijft al gauw helemaal geen geld meer over.

Dekker gaat samen met de rechtbanken bekijken welke kosten hij voortaan buiten de prestatievergoeding om gaat vergoeden. De nieuwe vergoedingswijze moet in 2020 ingaan.