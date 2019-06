Rechtspraak Antwerpen doorgelicht na moord

Er komt een speciaal onderzoek naar het rechtssysteem in Antwerpen naar aanleiding van de moord op de studente Julie Van Espen. De 39-jarige Steve B., die heeft bekend de 23-jarige vrouw vorige maand te hebben omgebracht, was ondanks een veroordeling op vrije voeten. Het hoger beroep werd door personeelstekort uitgesteld.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een commissie van de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ), een onafhankelijk orgaan dat de rechterlijke macht controleert. Doel is “om te kunnen beoordelen of er en welke initiatieven genomen kunnen worden om dergelijke tragedies in Antwerpen of elders in de toekomst te voorkomen", aldus de HRJ. De conclusies worden na de zomer verwacht.

De moord zorgde voor veel beroering. B. was in 2017 tot vier jaar cel veroordeeld voor de verkrachting van zijn ex-vriendin. Hij werd in afwachting van het hoger beroep niet vastgezet omdat hij niet vluchtgevaarlijk zou zijn. Na de moord meldden Vlaamse media dat hij na een eerste veroordeling voor verkrachting in 2004 drie keer tijdens verlof niet was teruggekeerd naar de gevangenis.